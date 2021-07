Ana Lilia Gómez- julio 19, 2021

Continúa observándose irresponsabilidad por parte de autoridades y ciudadanos ante la tendencia actual de contagios de COVID-19 en el Estado de México, y existe el riesgo de retroceder al semáforo epidemiológico color rojo; sin embargo, empresarios de la entidad confían en que las actividades económicas no se paralicen en su totalidad como al principio de la pandemia, señaló Laura González Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM).

Dijo que en los próximos días es probable que se ajusten los lineamientos para establecer el color del semáforo epidemiológico, así como las restricciones; aunque esperan que no se enfrente el mismo panorama que al inicio de la pandemia o el repunte en diciembre y enero pasados, pues considera que la vacunación contribuirá a frenar el impacto.

“Ojalá que no ocurra que en un semáforo rojo tengamos que volver a cerrar, y que en su momento el semáforo naranja y rojo estén con todas las restricciones, pero no ante la imposibilidad de poder operar, sabemos que eso está en análisis, nosotros lo hemos pedido, pero finalmente hemos avanzado en vacunación, hoy hay más conocimiento, sabemos cómo proteger, prevenir, aplicar pruebas, no estamos en la misma situación que al inicio, tal vez eso permita que no volvamos a un rojo de cierre total, eso es por lo que estamos pugnando”, comentó.