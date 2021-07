Hoy Estado de México – julio 29, 2021

El personaje de la serie infantil «Muppets Babies» se ha declarado de género fluido y comenzó a usar vestido, lo cual ha desatado diversas reacciones en las redes sociales.

En el capítulo de los Muppets titulado capítulo titulado «Gonzo-rella», Gonzo declara “¡Quiero ser yo!».

Este episodio que pretende inculcar en los niños la inclusión de género, empieza cuando en la historia «Miss Piggy» y «Summer» quieren usar vestido para un baile que están organizando ellas mismas, causando la curiosidad en «Gonzo», quien declara que le gustaría vestirse como sus amigas.

La declaración de Gonzo es rechazada por sus compañeros, quienes le sugieren vestir de traje por ser del género masculino, lo que causa en Gonzo depresión, pero el hada madrina «Rizzo» lo ayuda y lo convierte en una princesa.

“Todos esperaban que me viera de cierta manera. Yo no quiero que se molesten conmigo. Pero no quiero hacer las cosas por la forma en que siempre se han hecho. ¡Quiero ser yo!», dijo el personaje.