Hoy Estado de México-02 julio-2021

Después de consumir más de dos mil pesos en un restaurante, unos comensales dejaron siete pesos de propina al mesero, quien difundió el ticket de este acto en un establecimiento ubicado en Puebla.

Esto sucedió en un restaurante que se localiza en el municipio de Cholula, donde el empleado fotografió la cuenta y la compartió a través de su cuenta de Instagram, especificando que los comensales consumieron cerveza, varios cortes de carne, tacos y burritos, dando un total de la cuenta de dos mil ciento noventa y tres pesos.

Tras haberse viralizado la imagen mediante Twitter, los comentarios de los cibernautas no se hicieron esperar y algunos aseguraron que no la propina no era razonable, pues al menos deberían dejar del 10 al 15% de la cuenta.

Cabe recordar que, la propina es una gratificación voluntaria por un servicio brindado, por lo que los establecimientos no pueden exigirla, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).