Hoy Estado de México – julio 21, 2021

Mediante redes sociales, se viralizó la historia de un gatito que sigue esperando a su dueño que ya murió, afuera de un local en Yucatán.

El animalito está en la espera de que su amo, Don Beto vuelva y abra su tienda, pero no sabe que ya no volverá a pasar, pues el hombre falleció en un accidente.

Un usuario de Facebook compartió unas imágenes de esta conmovedora historia que ha movido corazones en internet.

Este gato se hizo amigo incondicional de Don Beto, y es por ello que no acepta que su gran amigo se haya ido.

Según la clientela de la tienda de nombre “La Guadalupana”, el felino acudía todas las mañanas a este sitio para jugar y acompañar a su amigo Don Beto.

Por lo que cada día que pasa, el gato regresa a maullar afuera del local que permanece cerrado en el municipio de Oxkutzcab, en Yucatán.

“Si me lo cuentan tal vez no lo crea, el gato maullando fielmente esperando a que abra Don Beto. Pobrecito, no sabe que no volverá”, comentó Manuel López, autor de la publicación.