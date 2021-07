Arturo Callejo-julio 30, 2021

Para Carmela Flores Anastacio y Leidy Plácido Arroyo, la primera quien tiene a su esposo encarcelado en Santiaguito, Almoloya de Juárez, sentenciado a 44 años de prisión por haber sido cómplice en un homicidio y la segunda señora, quien tiene a su hermano también sentenciado en la misma prisión, pero a 70 años por el delito de secuestro, lo único que les queda de esperanza para verlos en libertad es la Ley de Amnistía, pues ambas afirman que a sus familiares les fueron fabricados los citados delitos que son considerados graves.

La señora Carmela, esposa desde hace 30 años del señor Tomas Gabriel Crisanto, afirma que, en el año 2013, en su natal municipio de Temoaya, sí hubo una persona que fue asesinada, homicidio en el que injustamente involucraron a su marido.

“Ya metimos su apelación y su amparo y todo le negaron los jueces, no hay parte acusadora, nadie lo señala, hubo un difunto y a él lo involucran en eso, no hay parte acusadora y ahí sigue, porque dicen que los delitos graves se persiguen de oficio, pero no hay parte acusadora y luchamos porque salga libre”, comentó angustiada.

Afirmó que su tristeza fue más profunda el año pasado, cuando la hija de ambos falleció a causa de leucemia y a Tomás le negaron las autoridades carcelarias estatales su salida para ir a enterrar a su consanguínea, “es un caso muy triste y doloroso porque está pagando por un delito que no cometió y no estuvo con mi hija cuando debía haber estado con ella, él es mi pareja, es una persona buena y no he faltado en ir a verlo a la cárcel, he estado ahí y siempre estaré a su lado, mi esposo es una persona de bien, lamentablemente no le importa a la autoridad de que nadie lo acusa directamente”.

Por su parte, la señora Plácido Arroyo, afirmó que su hermano Daniel cumple de manera injusta una condena prácticamente perpetua, pues es de 70 años, cuando actualmente tiene 32 de edad y apenas lleva seis cumplidos acusado por el delito de secuestro.

En este caso, solo se cuenta con un testigo singular, es decir, hay únicamente quien dice haber sido víctima de Daniel, pero no hay más pruebas testimoniales y ejemplificó, “es como si yo dijera que usted me secuestró y con eso basta para que usted vaya a la cárcel, porque no existen más pruebas más que lo que yo estoy diciendo. No hay testigos y para un secuestro se requiere que haya una casa de seguridad, que exista la sábana de llamadas, peritajes de voz y según mi hermano el secuestro se realizó en un taxi y en ese taxi cuando va el perito que dijo haber estado estudiando en Europa y resulta que llega el contra interrogatorio y le preguntan qué fue lo que encontró en el taxi que supuestamente utilizó mi hermano y dijo que no encontró nada, ni huellas, ni fluidos, ni cabellos y eso está en las audiencias”.

Con anterioridad la defensa de Daniel promovió un amparo que le fue concedido por la justicia federal, lo que le daba la oportunidad de reparar el daño a la supuesta víctima de la que solo saben que se trata de un hombre porque sus datos están protegidos bajo el argumento de ser víctima de identidad reservada.

“El Colegiado les dice que están mal (las autoridades impartidores de justicia estatales), porque como es posible que le den credibilidad a un dicho de una persona que tiene múltiples contradicciones y no le den credibilidad a seis testigos que acreditan donde estuvo mi hermano trabajando y todos esos testigos son coincidentes, además de que existen pruebas como pagos, anticipos que le dieron a mi hermano por un zaguán y a pesar de que existe eso, dicen que no importa, las pruebas no son consideradas y luchamos por la Ley de Amnistía”, señaló esperanzada con lágrimas en los ojos.

La señora Laidy Plácido Arroyo, afirmó que la injusticia por la que atraviesa su hermano ha destruido a su familia, pues el herrero de oficio y quien fuese dueño de una talachera ya fue olvidado por su esposa, aunque sus pequeños hijos siguen yéndolo a ver a la prisión de Almoloya de Juárez.

“Cuantos años de su vida robados, todo destruido mi hermano, su casa está sola, hueca, vacía, él perdió todo”, finalizó.

La Ley de Amnistía sí contempla delitos graves, siempre y cuando éstos hayan sido presuntamente fabricados, lo cual tiene que ser analizado cada caso por la Comisión Especial de Amnistía integrada por diputados de la 60 legislatura mexiquense, entre ellos, el diputado Max Agustín Correa Hernández.