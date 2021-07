Hoy Estado de México – 06, julio, 2021

El famoso actor Daniel Mickelson, quien se dio a conocer por su participación en la cinta de terror “The Killer Clown Meets the Candy Man”, perdió la vida a los 23 años de edad, así lo dio a conocer a través de Instagram su hermana, la modelo Meredith Mickelson, sin mencionar las causas del deceso del artista.

“Mi corazón está destrozado y escribir esto se siente tan mal y ni siquiera sé qué decir. Ayer perdí a mi hermano, mi mejor amigo y la otra mitad de mi corazón. No había una persona a la que amara más en esta tierra. No hay palabras que puedan hacerle justicia que pueda escribir. Conocerlo era amarlo. Él era el ‘smiley’ más feliz más brillante. Estoy tan feliz de que Dios me haya elegido para ser su hermana para toda su vida. Vida increíble”, este fue el mensaje que acompañaba una fotografía al lado de Daniel en su perfil.

Por este terrible suceso, varios amigos artistas enviaron sus condolencias a la familia del actor “Orando por ti”, escribió Jordyn Wood, así como Patrick Schwarzenegger, quien también compartió algunas palabras fue la modelo Amelia Hamlin: “Te amaré por siempre, Daniel”.

Asimismo, Paris Hilton escribió en sus redes sociales que Daniel era “una gran luz”.