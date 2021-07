Hoy Estado de México – julio 20, 2021

A partir del jueves 22 de julio se empezará a vacunar con la primera dosis del fármaco anticovid a personas de 30 a 39 años de edad en 79 municipios del Estado de México, así como con la segunda dosis a habitantes de 40 a 49 años en 24, y segunda dosis a adultos de 50 a 59 años en otros 11, como parte de la Estrategia Conjunta de Vacunación realizada entre los tres niveles de gobierno.

La aplicación será a partir de las 9:00 y hasta las 17:00 horas de acuerdo a este calendario:

SEGUNDA DOSIS PARA PERSONAS DE 50 A 59 AÑOS

Para consultar la ubicación de módulos de vacunación, sus horarios y requisitos se puede visitar esta liga http://edomex.gob.mx/vacunacion.

Los asistentes deberán realizar su registro previo en https://mivacuna.salud.gob.mx y presentar su formato que genera la plataforma, de manera impresa, identificación oficial, CURP y comprobante domiciliario original a nombre de quien recibirá la vacuna para corroborar que radica en el municipio; las personas que acudan por la segunda dosis deberán presentar su comprobante de aplicación de la primera.

El formato debe llenarse con los datos solicitados, excepto el tipo de vacuna, el número de lote y la fecha en que acudirá, a fin de facilitar el acceso a los módulos y agilizar el proceso de inmunización.

Cabe recordar que la vacuna no tiene costo alguno, por lo que no se recomienda pernoctar o acudir de madrugada, y tratar de escalonar su arribo para no exponerse a largas filas que pongan en riesgo su salud, es necesario que vayan desayunados y si se está en tratamiento por algún padecimiento, tomar de forma puntual sus medicamentos.

Se continúa exhortando a la población a seguir las medidas sanitarias de prevención, aunque ya se hayan inmunizado, usar cubrebocas, caretas y/o goggles, lavar manos de forma frecuente y conservar la sana distancia.