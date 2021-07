Hoy Estado de México – 17, julio, 2021

El actor Josh Peck habló sobre la situación de Drake Bell, su coprotagonista en el programa Drake & Josh, quien se declaró culpable de haber puesto en riesgo la seguridad de una menor.

Josh, de 34 años indicó que es “una situación inquietante y desafortunada”, de acuerdo con Variety en la premier de la serie Turner & Hooch de Disney +.

A inicios de esta semana, Bell recibió sentencia de dos años de libertad condicional, así como 200 horas de servicio comunitario, debido a que se acusa de haber intercambiado mensajes de texto sexuales con una menor.

Drake tiene prohibido contactar a la mujer de 19 años de edad, quien tras una audiencia dijo que la estrella es “el epítome del mal”, según People.

Por su parte, Drake aceptó su culpabilidad durante la sentencia y se disculpó por ello.

“Acepto esta condena porque mi conducta fue incorrecta. Lamento que la víctima haya sido lastimada de alguna manera, pero obviamente esa no era mi intención. Me he tomado este asunto muy, muy en serio. Y nuevamente, solo quiero disculparme con ella y con cualquier otra persona que pueda haber sido afectada por mis acciones”.