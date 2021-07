Hoy Estado de México – julio 31, 2021

Artistas como Demi Lovato se han convertido en personas no binarias, es decir, que no se sienten ni hombre ni mujer, simplemente una persona; otro ejemplo es Miley Cyrus, Sam Smith, etcétera, quienes decidieron romper los estereotipos.

Durante la presentación del podcast «4D with Demi Lovato», elle cantante presentó un video donde se externó muy orgullosa por ser no binaria, luego de pasar por un proceso de sanación y autorreflexión.

“Hoy es un día en el que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binario y que oficialmente cambiaré mi pronombre a elle /elles en el futuro”.