Arturo Callejo-julio 26, 2021

En trabajos de comisiones de la 60 Legislatura del Estado de México, se aprobó por unanimidad reformar el Código Penal del Estado de México para castigar con cuatro años de cárcel y hasta 40 mil pesos de multa a quien maltrate a un animal de compañía, como puede ser un perro o un gato.

Dicha iniciativa establece que quien cause lesiones dolosas, realice actos eróticos o cometa abuso sexual contra animales recibirá penas de hasta cuatro años de prisión o hasta seis si el acto es fotografiado, videograbado y/o difundido.

Además, a quien cause la muerte no inmediata y prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga, se le impondrán de tres a seis años de prisión, que se incrementarán hasta nueve años cuando el maltrato sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales.

En cuanto a las sanciones económicas, se establecen multas por estos delitos que van de 26 mil 800 hasta más de 40 mil pesos.

En las comisiones de Legislación y Administración Municipal y de Protección Ambiental y Cambio Climático del Congreso local se expuso que actualmente es incontable la población de perros y gatos que hay en la entidad y que deambulan a diario en las calles, por lo que no solo representan un problema de salud, pues también son objeto de maltrato.

Con el aumento de dos a cuatro años de prisión y hasta 300 días de multa, se intenta inhibir las acciones que causen lesiones dolosas a cualquier animal, con el propósito o no de causarle la muerte.

También el grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) planteo la creación de Unidades Municipales de Control y Bienestar Animal, para que cada uno de los 125 ayuntamientos tenga control poblacional de animales y se otorgue esterilización quirúrgica, tanto a los que están en los hogares como a los que han sido abandonados o callejeros.

Hay que recordar que en 2019, en la Cámara de Diputados del Estado de México se aprobaron reformas constitucionales para reconocer a los animales como seres sintientes y sujetos a un trato digno.

Una vez que en comisiones fue aprobada por unanimidad, la propuesta de reforma constitucional se subirá al pleno para su votación.