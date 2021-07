Hoy Estado de México – julio 21, 2021

Elisa, una niña que dejó bajo su almohada un diente que se le cayó en espera de que el ratón de los dientes le dejara dinero, pero se llevó una decepcionante respuesta.

Bajo su almohada encontró el diente y una carta del ratón en a que le todo parecería indicar que era un regaño.

“Hoy quiero disculparme por no llevarme tu diente, fue analizado por el equipo de expertos y no pasó la prueba debido a la falta de atención y cuidado. En esta ocasión no será posible realizar el pago”, explicó el ratón en la carta.