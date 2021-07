Hoy Estado de México – 17, julio, 2021

Este fin de semana, autoridades de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) informaron que se detectó el primer caso en un hombre de viruela de mono en más de 20 años.

El hombre vive en Texas, Estados Unidos y se trasladó a Atlanta desde Nigeria el pasado 8 de julio; el paciente se encuentra hospitalizado y aislado, pero estable, según un comunicado emitido por el CDC.

Sin embargo, el Juez del condado de Dallas, Clay Jenkins, indicó a la NBC News que no hay de qué preocuparse y no este caso no significa una amenaza para el público en general.

La viruela de mono se transmite mediante gotitas respiratorias y demás fluidos corporales, de la misma manera que el Covid-19, debido a esto, las autoridades consideran que el riesgo es bajo, pues en los aviones en los que voló este hombre que resultó infectado, tenían que hacer uso de máscaras para contrarrestar la propagación del Covid-19.

“La viruela del mono está relacionada con la viruela, que fue erradicada en todo el mundo en 1980 gracias a la vacuna contra la enfermedad. Ambas causan un sarpullido distintivo que dura aproximadamente un mes. La viruela tuvo una tasa de mortalidad más alta que la viruela del mono”, se indica en el comunicado.

Esta enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un ortopoxvirus que provoca síntomas parecidos, pero no tan fuertes como los de la viruela; y puede propagarse de animales a humanos y de humanos a humanos.

Los síntomas son fatiga, dolor de cabeza, sarpullido y erupciones en la piel, escalofríos y dolores musculares.