Hoy Estado de México – julio 11, 2020

La Youtuber YosStop continúa interna en el penal de Santa Martha Acatitla, donde deberá permanecer al menos dos meses, tiempo que dio el juez para desahogar pruebas y dictar una sentencia.

Gerardo González, novio de la youtuber, dio a conocer una emotiva carta que Yosstop le entregó, donde le cuenta lo mucho que lo extraña, lo ama y que espera que ‘la rescate’.

En las stories de su cuenta de Instagram, González relató que pudo ver a su novia Yoseline Hoffman, a quien le llevó un pastel de elote.

En estas historias publicó fotos de la carta que la influencer le entregó.

«Eres mi príncipe y aunque no me guste ser rescatada, espero a que me rescates», escribe la youtuber. Al final, leemos que le escribe «TE AMO UN CHINGO», y firma «Atte: tu nena Yoss», finalizó la youtuber.