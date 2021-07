Manuel López – 13 julio, 2021

Maricela y su esposo Ricardo asistieron esta mañana al módulo de detección de COVID-19 instalado en la explanada municipal de Nezahualcóyotl, una de las zonas con mayores contagios en el Estado de México.

Llegaron desde las 7 de la mañana y fue hasta el mediodía cuando recibieron sus resultados debido a la alta demanda que se registró por el aumento de casos positivos a este virus en la localidad.

«Yo salgo negativo pero mi esposa sale positiva, no sé si las pruebas están correctas. Dicen que tienen un margen de error, pero yo no me puedo amparar así en mi trabajo», sostuvo Ricardo, quien es guardia de seguridad privada.

A pesar de que ambos presentan los mismos síntomas, el personal de salud se negó a realizarles una segunda prueba para descartar un posible error en el primer test.

Ante la negativa, a Ricardo le dijeron que debería regresar en cinco días para realizarse una nueva, o bien asistir a una institución particular para realizarse otro análisis, cuyo costo sería de 3 mil pesos en promedio.

Sin embargo, no saben qué hacer si en los próximos días su salud se complica.

«Yo no puedo decirle a mi jefe ‘mi esposa sí tiene y yo no tengo, porque vivimos juntos y yo tengo todos los síntomas, fiebre, temperatura, vómito, diarrea y escurrimiento nasal, prácticamente tengo todo'», comentó.

Su esposa pensó lo mismo. Aunque no se siente mal, sí reconoció que el dolor en el cuerpo y el aumento en la temperatura han minado su salud y hasta el momento no tienen medicamento para ambos tratamientos.

«Me dieron medicamento y me voy a aislar, pero no sé qué vaya a pasar con mi esposo porque a él no le dieron nada, entonces no sé si lo vayamos a compartir o qué onda», comentó.