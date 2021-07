Jesús Hernández – julio 27, 2021

Luego de que se diera a conocer un video en el que se observa a una familia asesinar a un perro a pedradas y puñaladas, este miércoles, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cateó y aseguró el inmueble de la colonia de Santa María Tlayacampa, en Tlalnepantla, tras encontrar elementos que probarían la aparente agresión a la mascota.

La institución señaló que, como parte de la investigación que se inició por el delito de maltrato animal, se llevó a cabo la diligencia en la que se halló el cuerpo sin vida del perro en la azotea del inmueble.

Además, el personal de la Fiscalía Mexiquense localizó dos cuchillos de cocina con mango de madera y otro de plástico amarillo, ambos con manchas hemáticas; un par de zapatos color café y un pantalón del mismo tono, también con sangre; así como un motor metálico, con restos hemáticos.

Por lo anterior, la vivienda quedó asegurada, para continuar con las indagatorias correspondientes de esta carpeta que se trabaja en colaboración con la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México y la asociación Mundo Patitas.

Extraoficialmente, se ha dado a conocer que dos personas fueron aseguradas al momento del cateo; sin embargo, la FGJEM no dio a conocer las características de los detenidos hasta en tanto se les pueda vincular a proceso.

Antier, vecinos de la comunidad de Santa María Tlayacampa captaron el momento en que una familia mata a un perro a pedradas y cuchilladas, luego de que éste aparentemente atacara a una de sus integrantes.

A través de un video subido a redes sociales, se puede observar cómo ocho adultos atacan al can con cuchillos, palos y piedras, mientras éste se mantiene amarrado en la azotea de la avenida localizada sobre el número 43 de la calle Francisco Villa, en los límites con la avenida Gustavo Baz, en dicha comunidad.

«Los voy a demandar. Pobrecito perro, no lo maten, no, no inventes esto va a pasar, pero está amarrado todo el tiempo. Ay, ya dejen a ese perro. Ay, que bárbaros son, pobre perro, no inventen», reclaman los vecinos a los ataques, mientras los dueños justifican sus actos con una supuesta agresión de la mascota a una de sus integrantes.