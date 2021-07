Arturo Callejo-julio 13, 2021

La familia de seis integrantes, dirigida por la señora Isidora Almazán López y el señor José Luis Pavón, agradecieron a Dios haber salido adelante de la pandemia COVID-19 que los aquejó el mes pasado, lo que afectó su salud, su estado emocional y su economía, por lo que al recibir todos su resultados negativos en la prueba COVID que se practicaron, afirmaron haber vuelto a nacer.

Al platicar con Angélica, una de las hijas del matrimonio, indicó que el resultado clínico lo esperaban con todo el corazón.

«Llevábamos un mes preocupados y hay que seguir cuidándonos, los seis tuvimos COVID, ha sido todo un proceso muy difícil, tanto como familia como personal y recibir el dato negativo es una alegría muy grande, es volver a vivir, esto afecta en todos los aspectos, no nada más la parte física, está la parte emocional y económica, pero a nosotros nos atacó mucho en tener ansiedad que es parte del COVID”.

Al preguntarle si daría un consejo para las personas que andan sin cubrebocas y salen con frecuencia a la calle sin necesidad, la joven apuntó que “no hay que bajar la guardia, yo antes criticaba mucho a las personas que se cuidaban bastante y hoy me doy cuenta de cuan equivocada estaba, no usaba el cubrebocas como debiera, salía sin desinfectar las cosas, pero ahorita, disculpen, gente que critiqué tanto pero esto no es un juego, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir”.

El esposo de Angélica, quien fue asintomático, externó su alegría, “ahora a cuidarse y seguir las medidas que deben ser, porque esto todavía no acaba, en este caso el afectado fue mi suegro, yo tuve COVID pero no tuve ningún síntoma, entonces, la gente es de lo que debe tener cuidado porque hay personas que quizá no tienen síntomas y pueden contagiar a otras personas”.





En tanto, la niña Estephania, de no más de 10 años de edad, indicó sentirse “muy contenta, si, mucho”

El señor José Luis Pavón, puntualizó que a inicios del mes pasado, vio comprometida su salud al infectarse de del nuevo coronavirus, incluso, llegó a tener la ayuda de un tanque de oxígeno.

“Yo vengo saliendo, tuve la enfermedad y el médico me hizo que me hiciera la prueba rápida, sí estuve en riesgo y gracias a Dios vamos saliendo, estuve muy mal, en mi casa, con medicamentos y mi esposa y mis hijas se hicieron cargo de mí y el doctor me dijo que muchas personas que ha atendido como yo se le han quedado en sus brazos y la verdad hubo mucho miedo, tensión, nervio, mucho estrés dentro del hogar, todos nos infectamos, estuve aislado, con oxigeno”.

Dijo desconocer dónde pudo infectarse y reveló que cuando se hizo la prueba en la primer semana de junio pasado ya estaba enfermo.

La señora Isidora Almazán López, pidió ser solidarios hacia quienes padecen de la pandemia, pues hay gente que tiene medicinas sobrantes y en buen estado para combatir la enfermedad, lo que pueden donar, así como alimentos.

“Que lo hagamos, nosotros recibimos mucha ayuda de mucha gente que también tuvo COVID y gracias a ellos y a la colaboración de otras personas hemos podido salir adelante, agradecemos a mucha gente que supimos quien y de algunas no, pero que ayudemos, porque se sufre el rechazo y el aislamiento de las personas y eso duele emocionalmente, duele de forma horrible, aunque no se acerquen al hogar, solamente que toquen la puerta y que dejen víveres o algunas cosas que necesite la gente, como son guantes, gel y si puedes y si tienes en tus manos regala un taco, de corazón te pido que le tiendas la mano a otra persona como lo hicieron con nosotros y bendecir las manos de las personas que a lo mejor no estuvieron presentes, pero en oración nos ayudaron bastante”, enfatizo.

La familia toluqueña recomendó al resto de la población a seguirse cuidando con el simple lavado de manos, usar cubrebocas y gel antibacterial, así como salir lo menos posible a la calle o a lugares concurridos para evitar contagiarse y vivir la experiencia de la que han salido adelante.