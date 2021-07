Arturo Callejo-julio 16, 2021

Luego de la protesta que este viernes realizaron trabajadores del Ayuntamiento de Toluca para exigir el pago de nómina, el presidente municipal Juan Rodolfo Sánchez Gómez señaló que este jueves no llegó una participación monetaria, por lo que no fue posible cubrir el salario quincenal ni otras prestaciones a centenares de empleados; adelantó que los recursos llegarán a las arcas locales el próximo lunes.

Al citar que recibió una administración endeudada con casi mil millones de pesos, el alcalde lamentó que los trabajadores a su cargo no cobraron de forma puntual su quincena.

Explicó que, de los mil millones de pesos de deuda que tiene el gobierno local, 400 millones correspondieron a proveedores y de esta cifra se han cubierto poco más de 360 millones de pesos.

Acusó el actuar de esta mañana del líder sindical Juan Gabriel Garduño, quien se hizo acompañar de por lo menos 850 trabajadores de distintas áreas para salir a las calles a protestar y bloquear arterias viales importantes, afectando la vida cotidiana de los toluqueños, con el argumento de que no se les había pagado su quincena corriente.

“Su actuar generó hoy una revuelta, varios grupos trataron de voltear un vehículo de servicios públicos y una unidad de valores, hicieron bloqueos en Morelos y Juárez y en otros cruces y en otras vialidades, no solo afectó a la administración municipal, impidieron la entrada hasta el mismo palacio municipal, se olvidaron que no todos los empleados de Toluca son sindicalizados y que el gobierno municipal tiene muchas responsabilidades que no pueden quedar sujetas a consideraciones, sobre todo, de carácter personal.