Arturo Callejo-julio 29, 2021

El Congreso del Estado de México aprobó endurecer las sanciones por maltrato animal, por ello, quien cause la muerte no inmediata y prolongue la agonía de cualquier animal que no sea una plaga, pasará hasta seis años en la cárcel, pero esta pena podría ir hasta los nueve cuando el maltrato sea cometido por un servidor público que esté encargado del manejo de animales.

En tanto, quien abuse de forma sexual de animales de compañía, les cause lesiones dolosas y realice actos eróticos, estará tras las rejas cuatro años y esta penalidad aumentará a seis si el abuso sexual es fotografiado, videograbado y difundido en redes sociales, por ejemplo.

De esta forma se endurecieron las sanciones en el Código Penal del Estado de México, luego de que se aprobó por unanimidad este jueves en el Congreso local.

“El maltrato animal es un factor que predispone a la violencia social y en algunos casos, una consecuencia de la misma. Resaltamos también que la violencia conlleva a un acto intencional dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar a otras y puede ejercerse sobre objetos, animales, personas o inclusive generar un auto flagelo”, citó en tribuna la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), María Elizabeth Millán García.

La legisladora Elizabeth Millán García, expuso ante el Pleno que, al reformarse la Ley Orgánica Municipal, cada Ayuntamiento deberá contar con una Unidad Municipal de Control y Bienestar Animal, para que, a través de programas se implemente la esterilización y adopción de perros, gatos y demás animales de compañía y tendrá que hacerse cargo de la esterilización de las mascotas en situación de calle.

“Los animales sienten dolor y miedo tanto como cualquiera de nosotros, agredir a un animal, dejarlo que se reproduzca indiscriminadamente, ser indiferente al sufrimiento y dolor de un ser sintiente es traicionar nuestro estatus como ser humano, es fallar como sociedad, colocarnos en un estado de conciencia y barbarie, minimizar el problema es ser ciegos y sordos por no querer tomar cartas en el asunto”, abundó la legisladora.

Los Ayuntamientos tienen como plazo un año para echar a andar su unidad que deberá esterilizar al 10 por ciento del total de animales callejeros anualmente.

Se calcula que una perra y sus descendientes en siete años pueden tener hasta 15 mil 360 cachorros y el problema crece 20 por ciento cada año, por lo que se estima que al día se recogen 690 mil toneladas de heces, lo que provoca en la mayoría de la gente enfermedades diarreicas, respiratorias, dermatológicas y parásitos.

Ya dos capturados por maltrato animal

Policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, capturaron y encarcelaron en Barrientos, en Tlalnepantla, a Fernando y Gloria, de 35 y 29 años de edad, respectivamente, por haber presuntamente cometido el delito de maltrato animal, hecho acontecido en la azotea de una vivienda situada en la colonia Santa María Tlayacapan, del citado municipio.

En este sitio, al menos siete individuos, entre ellos cuatro mujeres, golpearon hasta matar a un perrito de nombre “Silver”, no conforme con la golpiza que le dieron al animal, también lo acuchillaron. Advirtió la Fiscalía que irá por los demás responsables de haber dado muerte al canino, cuyo cadáver fue hallado sobre la azotea del inmueble cateado por los representantes de la Ley.