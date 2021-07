Arturo Callejo-julio 21, 2021

En la ciudad de Toluca, de forma lenta por parte de los toluqueños, se ha estado implementando de forma gratuita la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19, para el sector de 40 a 49 años de edad y para mujeres embarazadas mayores a los 18 años con nueve semanas de gestación.

En el caso de la sede del estadio Nemesio Diez Riega, las filas de personas para vacunarse con el biológico Pfizer, no han estado saturadas, aunque no deja de fluir la asistencia, pues ya con esta dosis y en los próximos 15 días en promedio, los toluqueños quedarán inmunes a la enfermedad, lo que no significa que estén exentos a contraer el mal pero con menores consecuencias o también pueden contagiar a más personas.

Para este rango de edad, la vacunación será gratuita hasta el sábado venidero, también en las sedes como son; la Junta de Caminos, que se ubica en la delegación de Santa Cruz Atzcapotzaltongo, en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Toluca, situado en boulevard aeropuerto y en el nuevo Conservatorio de Música, que se sitúa en el Centro Cultural Mexiquense, en la delegación de San Buenaventura.

Mientras que, del lunes 26 de julio y hasta el viernes 30, se inicia la aplicación de la primera dosis para los jóvenes de entre 30 y 39 años de edad.

El lunes próximo corresponde a quienes su primer apellido comienza con las letras A, B, C, D y E; el martes, F, G, H, I y J; el miércoles, K, L, M, N y Ñ; el jueves, O, P, Q, R, S y T y el viernes 30, U, V, W, X, Y y Z.

En caso de que la persona no pueda acudir a su centro de vacunación el día que le corresponde, podrá hacerlo en algún otro hasta el 30 de julio.