Manuel López – julio 2, 2021

Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco denunciaron la aparición de varias grietas en zonas ejidales aledañas al extinto Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se construía en Texcoco.

De acuerdo con los campesinos, las fallas iniciaron desde mayo pasado principalmente sobre el Río Papalotla, uno de tres cauces que cruzan por la zona y que bajan desde la parte alta de la montaña de Texcoco.

Algunas de ellas han alcanzado un radio de 5 kilómetros y dimensiones de 100 y 300 metros de largo, con profundidades que van de 1 a 5 metros y las cuales atraviesan varias parcelas de cultivo, ríos y caminos ejidales en la región oriente del Valle de México.

Para los comuneros, las oquedades son efectos de la desecación que se realiza desde hace varios años en el Lago de Texcoco, a pesar de ser considerado como el principal vaso regulador de la Cuenca del Valle de México y destino de los ríos Xalapango, Coxcacoaco y Papalotla.

Los hechos fueron denunciados el pasado 13 de mayo ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y desde entonces los ejidatarios han monitoreado la zona, donde además detectaron que las grietas absorben el agua del caudal en aproximadamente 300 litros por segundo.

Advirtieron que de operar la autopista Texcoco-Pirámides en una tierra agrietada por la desecación sería un “grave riesgo para la población y la agricultura”.

Ante ello, urgieron al gobierno federal activar la recuperación de todos los cuerpos de agua desecados a través de la propuesta comunitaria “Manos a la Cuenca” destinada a la restauración del entorno hídrico del Lago de Texcoco.

“Sabemos que en el polígono del Parque Ecológico Lago de Texcoco han intentado conformar cuerpos de agua y no han podido. Y esto no ocurrirá mientras no exista un compromiso real y transparente desde la OCAVM hacia un proyecto integral para restaurar el entorno hidráulico natural, como el que seguimos demandando y que sintetiza nuestra propuesta comunitaria Manos a la Cuenca.”, dijeron.