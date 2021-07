Jesús Hernández – julio 24, 2021

Los mexicanos Alejandra Valencia y Luis «Abuelo» Álvarez otorgaron su primera medalla olímpica a este país en los Juegos Olímpicos de Tokio, al lograr la presea de bronce en el tiro con arco de equipos mixtos.

La pareja logró imponerse 6 a 2 frente a sus oponentes turcos Yasemin Anagoz y Mete Gazoz en una semifinal cardiaca, en donde los mexicanos consiguieron alzar el triunfo y así obtener la medalla número 70 de México en la historia de esta justa deportiva.

Tras ganar el bronce, Alejandra Valencia se dijo feliz por el resultado, pues éste les dará la confianza que requieren para las pruebas individuales y en equipo que siguen en los próximos días.

Por su parte, Luis Álvarez reconoció que debe trabajar mucho en lo mental para evitar altibajos en su desempeño.

“Son emociones encontradas porque quizá me lo imaginé diferente, me quedé corto. Me siento contento porque trabajamos mucho y el año pasado fue muy difícil”, compartió Luis.