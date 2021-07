Hoy Estado de México – julio 1, 2020

Las personas de 40 a 49 años de edad de los municipios de La Paz, Axapusco, Nopaltepec, Otumba, San Martín de las Pirámides, Temascalapa, Teotihuacán, Acolman y Temoaya recibirán la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 a partir del viernes.

Además se aperturarán módulos en Otzolotepec y Xonacatlán para inmunizar, en primera dosis, a personas que cumplan con los requisitos de edad y residencia en estas localidades y que por diversas razones no pudieron acudir a los módulos regionales instalados en la ciudad de Toluca.

En esta jornada también se vacunará a las mujeres embarazadas mayores de edad con más de nueve semanas de gestación.

Los módulos de vacunación estarán abiertos de las 9:00 a las 17:00 horas, y se aplicará el biológico de acuerdo con el siguiente calendario:

Si quieres conocer la ubicación de las sedes, horarios y requisitos se puede consultar en el sitio web http://edomex.gob.mx/vacunacion.

Los requisitos para acceder a la vacuna son:

Registrarse previamente en el portal https://mivacuna.salud.gob.mx

El día de la vacunación llevar impreso el formato generado en dicha

Plataforma

Llevar una identificación oficial

Llevar CURP

Presentar un comprobante de domicilio original a nombre de quien se vacuna para corroborar su residencia en el municipio.

Para facilitar el proceso, se recomienda llenar el formato con la información solicitada, con excepción del tipo de vacuna, el número de lote y la fecha en que acudirá.

As autoridades llaman a no pernoctar o llegar de madrugada a los módulos, y en la medida de lo posible tratar de escalonar su arribo para no exponerse a largas filas o aglomeraciones que pongan en riesgo su salud, además de acudir desayunados y en caso de estar en tratamiento por alguna enfermedad, tomar puntualmente sus medicamentos.

Quienes acudan a los módulos de vacunación, deberán seguir con las medidas sanitarias preventivas como el uso correcto de cubrebocas, caretas y/o goggles y el lavado frecuente de manos.