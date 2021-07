Manuel López – julio 21, 202

Además de pagar 27 millones de pesos por un presunto adeudo fiscal con el SAT, el Ayuntamiento de Teotihuacán deberá desembolsar 29 millones más por multas y recargos.

La cifra total de la deuda suma casi 57 millones de pesos y se ha vuelto impagable para las arcas de las autoridades locales que los mantiene casi paralizados.

«Nos informaron que ya debemos más de 58 millones de pesos por multas y recargos que tenemos por no pagar los 27 millones que debemos al SAT. Imagínate si no podíamos pagar los 27 millones iniciales, no vamos a poder hacerlo con los casi 59 que nos están pidiendo», explicó el alcalde Jaime Heredia.