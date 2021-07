Hoy Estado de México – julio 28, 2021

El mexiquense Yahel Castillo y su compañero Juan Manuel Celaya quedaron a cuatro puntos de alcanzar medalla olímpica en la prueba de trampolín de tres metros sincronizados en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Al término de la quinta ronda, la pareja de clavadistas quedó en el cuarto lugar, luego de clasificar entre los primeros ocho del mundo y que la pareja alemana se impusiera frente a los mexicanos en el último clavado.

La dupla mexicana se colocó entre el quinto y lugar en las primeras tres rondas, y en la cuarta, subieron un peldaño gracias a un salto de 3.9 grados de dificultad que fue opacado en su quinta ejecución, con una dificultad de 3.8, en donde la pareja recibió calificaciones de cuatro y seis puntos.

En la categoría varonil celebrada en el Centro Acuático de Tokio, México obtuvo un total de 400.14 puntos, solo por debajo de la dupla china que alcanzó los 467.82 puntos, por lo que obtuvo la medalla de oro; de la pareja de Estados Unidos que se colgó la plata con 444.46 puntos y a apenas cuatro puntos de los alemanes que obtuvieron 404.73 puntos, arrancándole a los mexicanos la posibilidad de alcanzar la presea de bronce.

“Me sentía intranquilo y Yahel me ayudó a relajar los nervios, me quedó una sensación de darle un golpe a la pared, pero un cuarto lugar no es mal. Este debut olímpico me motiva porque yo quiero ganar una medalla. No sé si Yahel se va a retirar o no, esa será una decisión personal, en mi caso he platicado con compañeros como Osmar Olvera y Rodrigo Diego, con quien podría trabajar en sincronizados”, destacó Juan Manuel Celaya, tras la competencia.