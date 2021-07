Manuel López – julio 2, 2021

Junto a varias casas de madera y fogones al aire libre se aperturó una estación de gas que mantiene con temor a una decena de familias en el municipio de Ixtapaluca.

Se trata de la despachadora de combustible localizada sobre la calle Sandía esquina Pirul, en la colonia Hornos de Santa Bárbara justo en la zona cerril de esta localidad.

La estación de carburación fue construida a principios del mes de abril y desde entonces ha enfrentado el rechazo por parte de los vecinos que colindan con el predio.

A pesar de contar con barda perimetral, el predio se ubica junto a una decena de familias de escasos recursos, quienes utilizan fogatas para preparar sus alimentos y calentar agua para bañarse.

«Tenemos miedo porque no sabemos qué pasa. Metimos oficios en la presidencia y no nos contestaron. Vino un candidato a pedir votos y dijo que la iba a clausurar, pero ya no vino», explicaron.