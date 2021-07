Hoy Estado de México – 17, julio, 2021

En Ecatepec se han vacunado contra Covid-19 más de 43 mil habitantes de 30 a 39 años, así como mujeres embarazadas, en los 10 módulos que fueron habilitados para aplicar el biológico.

Tan sólo en el segundo día de la jornada asistieron 14 mil 510 treintañeros a inmunizarse, de un total de 43 mil 580 beneficiados.

El gobierno federal, autoridades estatales y municipales arrancaron la jornada de vacunación para ecatepenses de este rango etario el pasado 14 de julio y concluirá el 21 de julio.

Dante Herrera, de 32 años, residente de la colonia 19 de septiembre, indicó que acudió al módulo por el sentido de responsabilidad social y moral debido a que varios integrantes de su familia contrajeron el virus, aunque él no.

«Ahora que estoy vacunado me siento más seguro, pero me parece que las personas de nuestra edad no le toman la importancia ni la responsabilidad que se debe, pero si no es por uno mismo, que lo hagan por su familia», dijo invitando a la población de 30 a 39 años a que acudan.