Hoy Estado de México – junio 04, 2021

Recientemente, Luis Miguel: la serie, mostró un capítulo donde se hace referencia a las relaciones personales de su hija mayor Michelle Salas, por lo que la joven mostró gran molestia por la manera en que fue mostrada y emitió un comunicado a través de su cuenta de Instagram.

“Me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal, así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de ésta”, escribió Salas.

Aseguró que ha pasado momentos maravillosos con su padre y se dijo contenta porque el público pueda conocer un poco más de cerca la relación de padre e hija, sin embargo, comentó que le parece una falta de respeto la forma en que la sexualizan a los 19 años, ya que se agrede su intimidad.

“Sí, he vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido, pero tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia, sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”, pues antes de ser hija de una figura pública, es “un ser humano y una mujer”.

Lamentó que la producción utilice su historia y que la modifiquen como mejor les conviene, aseguró que después de haberlo externado se siente mucho mejor.

“No es justo que utilicen mi vida y mi historia como si tuvieran los derechos de ésta y además la distorsionen a su conveniencia. (…) Paso la página de este tema sintiéndome un poco mejor de haberlo hablado”, finalizó.

Asimismo, su madre Stephanie Salas, en apoyo, compartió un mensaje a través de sus redes acompañado de una fotografía de Michelle a los siete años, al lado de su media hermana, Camila Valero, de siete meses de edad.

“Hoy, como madre de familia, apoyo profundamente las palabras sinceras y con dolor, que han salido del corazón de mi hija, en defensa de su persona. Me parece reprobable, innecesaria y de mal gusto la manera en la que han retratado la imagen de mi hija Michelle, los creativos e involucrados de la segunda temporada de la serie del señor Gallego, padre de mi hija”.

Dijo que espera que sea visible que se han tocado situaciones muy sensibles, hasta el punto de agredir la dignidad de su hija.

“Ojalá se den cuenta de que han tocado fibras muy sensibles, traspasando y agrediendo personalmente la dignidad, el respeto y la integridad que mi hija Michelle Salas, como mujer, se merece. En nombre de mis hijas, de mi madre y el mío propio, decimos: ¡Ya basta!”.