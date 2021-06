Jesús Hernández – junio 07, 2021

La candidata de la coalición Va por el Estado de México a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli, Karla Leticia Fiesco García, logró el triunfo en el proceso electoral que concluyó con la votación de este 06 de junio, al imponerse frente a su adversario de la alianza Juntos Haremos Historia, Luis Daniel Serrano Palacios, líder de la corriente morenista de Los Puros.

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares, con el 98.73 por ciento de las actas capturadas, la candidata postulada por el PAN obtuvo una votación de 46.90 por ciento, más de 10 puntos por arriba de Serrano Palacios, quien consiguió el 37.27 por ciento de los votos.

A ellos, les siguió el candidato del Partido Verde Ecologista de México, Luis Manuel Velasco Muñoz, quien obtuvo 5.27 por ciento de los votos; Jonathan González Meléndez, de Movimiento Ciudadano, con 4.18 por ciento; Erika Paola Azuara Luna, de Fuerza por México, con 1.57 por ciento; José Salvador de Haro Inda, del Partido Encuentro Solidario (PES), con 1.35 por ciento; y María Navora Mendoza Salmerón, de Redes Sociales Progresistas, con 1.17 por ciento.

Sí se pudo Izcalli: Karla Fiesco

A través de un video, la candidata panista de la coalición Va por el Estado de México, Karla Fiesco, celebró su triunfo y aseguró que éste es fruto de un trabajo en equipo, con amor y pasión, que finalmente dio frutos.

Karla Fiesco señaló que su triunfo es de la gente que le dio la confianza en las urnas y que eligió un proyecto que ha sumado talentos y al que la población le da la confianza y el impulso para salir a las calles a trabajar para construir el Cuautitlán Izcalli justo, digno ordenado y generoso que merecen.

Advierte Daniel Serrano expulsión de quienes lo traicionaron

Su adversario de Juntos Haremos Historia, Daniel Serrano, mencionó que la jornada electoral de este domingo representó retos a la democracia que se vio nacer en el 2018 y en el que la “derecha disputó con su poder de coacción y nosotros con la capacidad de reflexión”; sin embargo, señaló que, a pesar de que los resultados no le dan el triunfo, Morena creció el número de votos que obtuvo con la elección anterior.

En una asamblea informativa en la comunidad de Santa María Tianguistenco, agradeció a quienes confiaron en su proyecto, a quienes les prometió que se esforzará, independientemente del resultado electoral, para retribuirles su decisión de no sucumbir frente a una elección de violencia y de mentiras.

“A quienes desde Morena apoyaron a la derecha y traicionaron al presidente, les digo que el daño no fue a nosotros, sino a ellos mismos y me llena de pena que serán expulsados del movimiento más importante de la historia reciente del país, contrario a lo que piensan, no obtuvieron los encargos que hoy usaron contra nosotros por sus abolladuras personalidades y tienen un lugar asegurado en el basurero de la historia.