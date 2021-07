Hoy Estado de México – junio 30, 2021

Gracias a un video que publicó a través de su canal, donde afirma ser “transracial”, el youtuber Oli London se ha convertido en tendencia recientemente, tras declarar que, en tan sólo unas horas le ha dado la vuelta al mundo, mediante YouTube, pues ya que este mes es del orgullo LGBT+, las historias de quienes quisieron compartir su identidad y preferencias sexuales públicamente, lo inspiraron.

Por lo que quiso compartir que se ha sometido a un proceso de transición, ya que en los últimos 8 años le han realizado diversas cirugías plásticas con las cuales ha logrado amarse a sí mismo y con ello sentirse feliz, pues su objetivo es tener rasgos característicos de los coreanos, concretamente parecerse a Park Jimin, el cantante del grupo de K-Pop BTS.

Aseguró que es una persona no binaria, no se identifica como hombre ni como mujer, se encuentra en un punto medio, por lo que para hablar de su persona se deben utilizar pronombres específicos que no se refieran a ella ni a él; de la misma manera, dijo que se considera una persona coreana, por lo que ha invertido 150 mil dólares para verse como hasta ahora.

Indicó que está feliz aún después de enfrentarse a su propia decisión, sin embargo, recalcó que ya no siente confusión sobre su identidad, por ello pidió que hablen de su persona como s su nacionalidad fuera inglesa y solicitó que lo comprendan.

En su publicación del 26 de junio, Oli comentó que Corea es su país de origen. Esto ha causado críticas por parte de los cibernautas, incluso le han acusado de racismo y apropiación cultural.