Hoy Estado de México – junio 15, 2021

Las grabaciones del programa “Guerreros” han sido pausadas por Televisa a una semana de su gran estreno, debido a que algunos de los artistas que participan en él dieron positivo tras realizarse una prueba de covid-19.

De acuerdo con el conductor Mauricio Barcelata, tras haberse incrementado los contagios en el foro, la televisora decidió pausar la transmisión del reality show al menos por ocho días.

Todo surgió después de que Guty Carrera confirmó mediante redes sociales, que él y su novia Brenda Zambrano contrajeron el virus; pero no paró ahí, sino que pasando los días, más participantes y conductores publicaron que también estaban contagiados.

Mauricio Barcelata indicó el 14 de junio pasado a las 20:00 horas, la situación que se estaba viviendo en el set del programa.

Será a partir del 14 y hasta el 17 de junio que se suspenden las grabaciones a fin de evitar más contagios; y en caso de haber mejoras, el regreso se programaría para el 21 de junio.

También Tania Rincón confirmó por medio de un video que se contagió del nuevo coronavirus.

«Empecé a sentir un poco de comezón en la garganta porque saliendo de Guerreros me salía sin chamarra, como que no me abrigaba tan bien y dije, quizás fue eso (…) Me hice la prueba, tengo pruebas de antígenos aquí en casa y salí positivo, me sentí mal, terrible…decidí hacerme otra prueba y me salió negativa. Hablé con el pediatra de mis hijos y me dijo que hoy a primera hora me hiciera una prueba de laboratorio, me la hice y me entregaron los resultados y evidentemente salí positivo, desde ese momento me aislé, mis hijos están con su papá».