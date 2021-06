Hoy estado de México – junio 10, 2021

Un grupo de habitantes de la alcaldía Gustavo A. Madero se apostaron afuera de la oficina de Morena para reclamar el pago que les prometieron a cambio de su voto a favor del candidato morenista, Francisco Chíguil.

En un video publicado en las redes sociales muestra a varias personas que están formadas, mientras que otra llama por teléfono a una persona que presuntamente les prometió un “dinerito” a cambio de votar el domingo 6 de junio por Morena.

La mujer videograbó la plática que sostuvo con una de las trabajadoras de la oficina de Morena, ubicada en el cruce de las calles Camino Sur y Camino de la Secretaría A, en Campestre Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, quien se identificó como Eva Hernández García, y se acreditó con una tarjeta como coordinadora y «promotora de la 4T».

De acuerdo con las inconformes, una persona de nombre Alejandro les prometió que, por cada persona que demostrara que votó por Chíguil, lo recompensaría con 200 pesos.

La mujer le aseguró que contaba con fotografías que demostraban que más de 200 vecinos habían votado por Chíguil. Pero le recriminó que el dinero no le ha sido entregado.

«A mí Alejandro me dijo ‘júntame gente y mándame foto que la gente vota por Chíguil y yo me encargo de darte 200 pesos a cada una de la gente’.

«Y luego la gente me está diciendo a mí: ‘me estás diciendo que vote por Chíguil porque me vas a dar 200 pesos y ahora no me los das’ y los tengo afuera de mi casa», le comentó la mujer a Eva Hernández.