Hoy Estado de México – junio 24, 2021

Un estilista se ha vuelto viral por cambiar de profesión al narrar un choque en Mérida, Yucatán, en el cruce de la calle 10 con 61 del Centro Histórico de la ciudad, con una forma muy característica de narrar lo acontecido.

Y es que el conocido estilista Amador Martínez se encontraba en dicho cruce cuando presenció un choque entre un automóvil de color blanco y otro rojo, situación que lo indignó, pues indicó que en el lugar han ocurrido al menos cinco choques en lo que va de la semana y culpa a las autoridades por no colocar señalamientos viales.

“Vean esto, es la realidad, esto es algo espantoso. La esquina del diablo, pasa la gente y ya se persigna cuando pasa por acá, no sé si es por mí o por la esquina, pero la culpa es de la policía que no ponen señalamientos, vean que no hay ni un señalamiento, esto es algo único, el quinto choque en una semana, qué cosa, ni en la Quinta Avenida de Nueva York suceden tantos accidentes como esta esquina”.