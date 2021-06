Hoy Estado de México – junio 26, 2021

Este es el momento en el que una tabla que venía en la parte trasera de una camioneta en movimiento, voló y se incrustó en el parabrisas de un vehículo que circulaba cerca, en una autopista de Ohio, Estados Unidos,

Dos mujeres que viajaban en una camioneta tuvieron una no muy grata experiencia, misma que fue captada por la cámara de viaje del automotor, de pronto una tabla llegó y se introdujo por el parabrisas, quedando entre los dos asientos de enfrente, lo cual pudo haberse convertido en una tragedia, sin embargo, no fue así, afortunadamente no se reportaron daños humanos.

La grabación fue compartida a través de redes sociales causando gran asombro de los cibernautas, quienes de inmediato compararon la escena con la cinta “Destino Final”.

En el video de observa la camioneta tratando de cambiar de carril para rebasar a un tráiler que venía frente a ella, de pronto apareció un tercer vehículo, mismo que transportaba madera, y con la velocidad se le volaron dos tablas, una de ellas impactó como proyectil en el frente de la camioneta.