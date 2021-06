Osvaldo Müller – junio 14, 2021

Angelito fue el único alumno del jardín de niños Margarita Maza de Juárez, localizado en la colonia Benito Juárez tercera sección, en el municipio de Ecatepec, que este lunes volvió a las clases de manera presencial.

“Él ya quería, es muy tedioso esto de la pandemia, estar encerrado, recuerda su escuela, sus maestros, él ya quería estar aquí. Nos llevamos la sorpresa cuando llegamos y pues él va a estar solito, pero él quiso seguir, dijo me quedo y pues aquí estamos”, mencionó Azael Carpio, padre del menor.

Al enterarse que las actividades en las escuelas se retomarían de forma voluntaria después de 15 meses en que permanecieron cerrados los planteles debido a la pandemia por COVID-19, los padres del niño decidieron llevarlo para que reforzara sus conocimientos.

“En nuestro caso como papá y mamá tenemos que trabajar, pues si casi toda la semana y en horarios largos, pues cuando la maestra nos comentó que podían recibirlos aquí en la escuela, pues si optamos para que también ella nos pudiera ayudar a ver si él ya estaba, pues si conforme a sus compañeritos, ya que no hemos podido seguir el ritmo de su profesora”, señaló Azael.

El kinder cuenta con una matrícula de 176 alumnos, de los cuales 175 continuarán tomando clases de manera virtual, ya que los padres de familia consideran que no existen las condiciones para el retorno.

“Hicimos un formulario para saber qué postura tenían y una de las preguntas era para los niños. Un contraste total, niños sí querían, papás no querían. Tenemos familiares que han muerto por COVID, la abuelita, los tíos, tenemos papás fallecidos también por COVID.

“Entonces, ese riesgo los mismos papás lo ven y lo vivieron, entonces como que dicen, otra pérdida no y son textuales los que dicen, prefiero que pierda un año a que pierda la vida”, así lo dio a conocer Rosalina López, directora del jardín de niños.

Además, las autoridades afirmaron que esperan recibir a más estudiantes los próximos días, aún y cuando no cuentan con insumos para aplicar los protocolos de higiene.

“Tenemos gel, muy poco, pero es del año antepasado lo que nos quedó, no hay clarasol, no hay jabón, no tenemos agua que es lo que más sufrimos acá arriba”.