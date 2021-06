Hoy estado de México – junio 9, 2021

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la conferencia mañanera que para celebrar la obra del Tren Maya le pedirá permiso a Ricardo Anaya para tomarse una caguama Pacífico.

Esto fue tomado con optimismo por el panista, quien le respondió en un video que le concede el permiso y lo trolleó diciéndole que él se está tomando una Victoria en el poniente de la CDMX y que posiblemente se tomará otra en Querétaro.

Esto en alusión al triunfo del partido blanquiazul.

“Presidente, ¿cómo está? Permiso concedido para que se tome su caguama. Yo me estoy tomando una Victoria aquí en el poniente de la CDMX y posiblemente me tome otra en Querétaro. Y feliz, feliz de que ya no tienen mayoría para desaparecer al INE. ¡Salud! Nos vemos en el 2024”, dijo en el video que subió Anaya a redes sociales, volviéndose viral.