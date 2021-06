Hoy Estado de México – junio 15, 2021

El pasado 2 de junio, Jorge Comas, ex jugador de futbol de Vélez y Boca Juniors en Argentina, así como del Club Tiburones Rojos del Veracruz agredió a golpes a una de sus vecinas, la señora Lidia Villagomez de 58 años, sin causa aparente.

“Me avienta un vaso de cristal con cerveza, logro esquivarlo se estrella el vaso y se me viene encima a los golpes, me agarró con la mano en puño y me golpeó cuántas veces quiso con una furia y una saña terribles, yo veía la rabia en su cara la muina, pero yo no sabía porque, yo traía mis lentes puestos me los desbarató en la cara y me siguió golpeando», dijo la señora Lidia Villagomez.