Hoy Estado de México – junio 08, 2021

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó doble Hoy no circula para este miércoles debido a las altas concentraciones de Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Por lo que mañana miércoles 09 de junio, estos vehículos deberán suspender su circulación partir de las 5:00 y hasta las 22:00 horas:

a) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

b) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9, así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

c) Los vehículos de uso particular con matrícula local sin holograma de verificación y los vehículos con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación o cuyo holograma no sea “E”, “00” ó “0”.

d) Las unidades que transportan gas licuado de petróleo (pipas y/o semi remolques) cuya matrícula sea NON, con excepción de aquellas que usen válvulas de desconexión seca.

e) Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas.

f) Los Taxis con holograma de verificación “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a) y b) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

A las 16:00 horas de este martes se registró un valor máximo de ozono de 157 puntos en la estación de monitoreo CCA-UNAM, ubicada en la alcaldía Coyoacán, como resultado la estabilidad atmosférica que ha dominado en la tarde y la acumulación del ozono en el suroeste de la Ciudad, donde se ha presentado velocidad de viento muy débil y una alta radiación solar.

Por lo que, la CAMe exhorta a que se apliquen de forma inmediata las siguientes medidas a fin de reducir la exposición de los habitantes al aire contaminado para disminuir así el riesgo que podría haber en su salud; también para reducir la generación de contaminantes y la probabilidad de alcanzar nuevamente este miércoles elevadas concentraciones de ozono:

Se exhorta a la población el cuidado de la salud, evitando el ejercicio o actividades vigorosas al exterior de sus viviendas de las 13:00 y hasta las 19:00 horas, así como mantenerse informados acerca de la calidad del aire en www.aire.cdmx.gob.mx, vía twitter @Aire_CDMX o al teléfono 5552789931 ext. 1.

Asimismo, se recomienda seguir facilitando el trabajo desde casa, hacer compras y trámites virtuales a fin de evitar viajar, no utilizar aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos con solventes.

Realizar recargas de gasolina después de las 18:00 horas y no cargar más combustible luego de haber efectuado la primera recarga, es importante también, revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico, reduciendo su uso en los hogares disminuyendo el tiempo de ducha a cinco minutos máximo, así como al cocinar, hacer uso de recipientes que tengan tapa.

Aquí algunas exenciones en la circulación de algunos vehículos:

Los automóviles que tengan holograma “E”, “00” o “0” de cualquier uso (excepto unidades que repartan gas licuado de petróleo) o los de uso particular que se utilicen para situaciones manifiestas y urgentes, ya sea de atención médica emergente (incluyendo vehículos con personas que apoyan en la vacunación anticovid y quienes lleven consigo folio de cita).

Asimismo, vehículos particulares de quienes laboren en el sector salud en las diversas especialidades, paramédica, administrativa y de apoyo, sólo si cuentan con el símbolo de salud sellado y firmado por su centro de trabajo.

También estarán exentos, los vehículos para personas con discapacidad que tengan permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o matrícula para personas con discapacidad.

De la misma manera, vehículos que con constancia tipo “Gas” o “A” Autorregulación, así como los que se identifiquen con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (como vagonetas, microbuses y autobuses) que tengan placa federal o local, y que cumplan con la verificación vigente.

Vehículos de servicios urbanos, cuyo uso sea brindar servicios de emergencia, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y distribución de combustibles (sin tomar en cuenta los que distribuyen gas licuado de petróleo).

También los vehículos que trabajen con cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, cuyo holograma de verificación se encuentre que vigente.

Los vehículos con sistemas de refrigeración que trasladan productos perecederos, y los que revuelven concreto, sumando el transporte de residuos y materiales peligrosos que estén autorizados, excepto automóviles que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.)