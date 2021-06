Hoy Estado de México – junio 29, 2021

La cantante, Lidia Ávila, quien fuera integrante de la agrupación OV7, dio a conocer que existe un rompimiento con quienes forman parte del grupo tras confirmarse que no se logró llegar a un acuerdo para realizar una gira juntos.

“Yo no hablo con mis compañeros desde hace mucho tiempo, perdimos la relación esa es una realidad, y no lo digo yo, ya lo dijo M’Balia y Ari , que, si hay una fractura, sí la hay”, reveló en entrevista para TV Notas.

Cabe recordar que recientemente se supo que Lidia y M’Balia perdieron comunicación, debido a que Ávila no podía aceptar las preferencias sexuales de su compañera, mismo que ella misma negó asegurando que ella respetaba su vida, además comentó que la ha buscado, pero es M’Balia quien no responde.

“Le mandé mensaje el día de su cumpleaños y no contestó. La quise contactar, le llamé y no obtuve respuesta, le envié un mensaje de voz, escuchó el mensaje y no respondió”.