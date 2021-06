Arturo Callejo- junio 23, 2021

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Estado de México, alista la consulta ciudadana que se desarrollará el próximo 1 de agosto en todo el país, a fin de que la gente decida si se debe enjuiciar o no a los ex presidentes de México, Carlos Salinas de Gortari (PRI), Ernesto Cedillo Ponce de León (PRI), Vicente Fox Quesada (PAN), Felipe Calderón Hinojosa (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI), aunque a la fecha no se tiene el estimado de cuántas, de las 50 mil casillas que habrá en todo el territorio nacional, quedarán instaladas en el territorio mexiquense.

En la ciudad de Toluca, Maurilio Hernández González, presidente del Consejo Estatal de Morena e Issac Montoya Márquez, delegado nacional del mismo instituto político, coincidieron en que la promoción de esta consulta ciudadana no es una “venganza” por los resultados que obtuvieron en las pasadas elecciones del 6 de junio, en las que Morena perdió municipios y curules en la Cámara de Diputados local.

El también diputado, Maurilio Hernández, refirió que las administraciones federales, desde Salinas de Gortari a la de Peña Nieto, causaron pobreza y rezago en el país, por lo que se tiene que ir a fondo en las investigaciones, siempre y cuando así la gente lo decida.

“Es una decisión que tiene que ver con el propósito serio, responsable, de realmente ir al fondo de las causas que han provocado el retraso, el rezago en el que se tiene al país, en todos los sentidos y que tienen causas en hombre con nombre y apellido y en este caso decimos que son los ex presidentes de la República”, acotó el legislador.

Issac Montoya sostuvo que la próxima consulta ciudadana sobre si se debe llevar o no a los ex mandatarios a juicio, se ha proyectado desde hace tiempo y no es “venganza” de los resultados obtenidos en las urnas el pasado 6 de junio, cuando Morena obtuvo más de dos millones de votos, por un millón 700 mil en números cerrados que consiguió el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a nivel estatal.

“Este ejercicio es emanado de la voluntad ciudadana y es importante que se entienda en esta dimensión que no es un ejercicio promovido como revancha, ni como venganza”, defendió.

Se prevé que la consulta ciudadana del próximo 1 de agosto se desarrollará en todas las plazas públicas del país, mientras que el organizador será el Instituto Nacional Electoral (INE).

Pregunta

La pregunta a formular será: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?