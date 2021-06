Arturo Callejo – junio 18, 2021

A pesar de que autoridades sanitarias e investigadores encargados del comportamiento de la pandemia, han reconocido un pequeño repunte en los contagios del COVID-19 en el país y en el Estado de México, esta entidad federativa continuará con el semáforo epidemiológico en color verde por los siguientes 15 días, por lo que se mantendrá la movilidad y la actividad económica con restricciones mínimas a lo largo y ancho del territorio mexiquense.

Y es que, a través de un video compartido en sus redes sociales, el mandatario mexiquense señaló que la jornada de vacunación contra el COVID-19, con la que se han aplicado cinco millones 700 mil vacunas a adultos mayores de 40 años en los 125 municipios, ha permitido mantener las actividades económicas y que el semáforo continúe en color verde por 15 días más.

De acuerdo con la directora del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Laurie Ann Ximénez-Fyvie, el descenso que se registró en México, tras la segunda ola de contagios que alcanzó su pico más alto el 21 de enero de 2021, ocurrió de manera continua durante 17.7 semanas; es decir, hasta el 25 de mayo pasado; sin embargo, los contagios comenzaron a aumentar nuevamente por tres semanas consecutivas.

Explicó que el repunte más grave se observa en los estados de Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán; especialmente, en los primeros dos y en el último, donde el índice de positividad oscila entre el 38.2 y 46.7 por ciento por cada 10 casos.

Sin embargo, otras 10 entidades presentarían una tendencia al alza, como son Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Nayarit y Nuevo León.

Por su parte, el coordinador del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades del Estado de México, Víctor Manuel Torres Meza, reconoció que la curva epidemiológica en la entidad ha comenzado a estabilizarse, luego de varias semanas de presentar una tendencia a la baja; sin embargo, la vacunación anticovid ha propiciado que los contagios se estén registrando en grupos de edad más jóvenes, que aún no han sido contemplados para el proceso de inmunización.

“Se han estado vigilando repuntes de la enfermedad que no son masivos o que se estén dando de forma colectiva, es lo que se llama ´palomitas de maíz´, que no es masivo, no es una distribución en un colectivo, sino que aparecen los casos aislados en algunos lugares y que hay que seguir muy de cerca en el estudio de contacto para que se rompa la cadena de transmisión. Eso es lo que nos ayuda a estar en semáforo verde, que, como no es una transmisión intensa, pudiéramos rastrear muy bien los contactos de la gente, sobre todo, en aquellos que no han sido vacunados o que no han padecido la enfermedad”, resaltó.