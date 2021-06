Hoy Estado de México – 10 junio, 2021

Spay y Spike, los perritos que cayeron al socavón que se abrió en un terreno de Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, no han sido rescatados, ya que el gobernador del estado, Miguel Barbosa no ha dado su autorización para hacerlo, de acuerdo con la Unidad de Rescate y Soporte Vital Animal (URSVA) poblana.

Hace unos días, la URSVA hizo pública una grabación realizada con un dron, donde se observa a “Spay” y a Spike al fondo del agujero, donde han permanecido las últimas 48 horas, por lo que la unidad exige al Gobernador Miguel Barbosa autorice el rescate.

“Necesitamos su autorización como Gobernador constitucional para poder llevar a cabo las labores de rescate, para poder extraer a esos dos perros. Entiendo que hoy la Licenciada de la Secretaría de Gobernación dio a conocer que serían labores muy riesgosas y claro que sí, efectivamente son labores de riesgo. Sin embargo, cuando son llevadas a cabo por personal, quienes tenemos la capacitación y el entrenamiento para intervenir en este tipo de escenarios, tratamos de minimizar todos los riesgos posibles para que los rescatistas puedan hacer un descenso con seguridad”, indicó la URSVA en un video.

Asimismo, comentó que es un caso urgente, ya que los días que han pasado ahí los caninos han estado sin alimento ni agua, por lo que comentaron que de tratarse de él ya lo hubieran rescatado.

“¿Qué pasaría si yo me caería dentro de ese socavón? Supongamos que yo me caería, pienso que si yo me caería hubieran hecho todo lo posible por sacarme (…) Es necesaria la intervención porque ellos llevan ya tres días sin alimento, ni siquiera les han dejado llevarles alimento. No hemos tenido ninguna respuesta de Protección Civil del estado de Puebla y nosotros ya estamos listos para salir mañana a primera hora. Como apoyo tendríamos también a la Unidad de Rescate de la Ciudad de México”.

Expertos estudian la forma en que se puedan rescatar, indicó el gobernador, Miguel Barbosa, pero se teme por alguna tragedia humana que se llegue a dar.

Aseguró que se alimenta a los perros, pero la decisión de rescate se torna difícil debido a los riesgos que implica no conocer el tipo de suelo.

“En diferentes medios se ha difundido la exigencia de salvar a los “lomitos” atrapados en el socavón, lo entendemos, queremos rescatarlos y estamos trabajando en ello. Es un tema que se está revisando con especialistas para poder hacerlo, no es una decisión sencilla”.

Dejó de lado la posibilidad de utilizar un helicóptero, ya que el rotor y el aire podrían tener consecuencias en los bordos del socavón.

“Descartamos el uso del helicóptero porque el movimiento que genera el rotor puede ser riesgoso para las personas y los perritos, y provocar deslaves; el rappel es complicado también. Tenemos que evitar una tragedia humana”.

Asimismo, dijo que en rapel también se complica, pues no se conoce qué tan frágiles son los muros, por lo que podrían estar en peligro los rescatistas.

“Nos conmueve todo eso, la acción que se está estudiando, una que permita el rescate seguro, mientras no haya seguridad en la forma como puede rescatarse, no. Esta es una decisión importante, humana y de solidaridad con los perritos, pero también hay que ser responsables”.

Informó que el tema del rescate se abordó en la mesa de seguridad del pasado día jueves, donde participó la Guardia Nacional, con el objetivo de que no se deje de actuar.