Hoy Estado de México – 10 junio, 2021

El conductor de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, ratificó ante la Fiscalía de la Ciudad de México la denuncia penal que interpuso en contra del cantante Enrique Guzmán por dar declaraciones falsas y amenazarlo.

“Yo quiero que se haga justicia en el asunto de Frida Sofía, que eso es muy aparte, y con este caso que no esté utilizando tiempo, dinero y esfuerzo del pueblo de México, porque todo esto lo pagamos, para que el señor venga a denunciar y a hacer perder tiempo a las autoridades”.

Aseguró que cuando estaba al aire en el programa donde labora, llegó una persona buscándolo, un actuario, según un mensaje que le envió, pero al investigar sobre él no se encontró nada.

“Estaba yo al aire cuando me llegó una persona de un juzgado que me estaba buscando. Me mandó un mensaje que me dice que era el actuario y que estaba ahí del juzgado 38, entonces yo pensé que sí me estaba buscando, pero después se hizo una búsqueda de abogados y no se encontró nada de eso”.

Dicha ratificación se hizo para que la averiguación siga su curso en contra de Enrique, ya que el representante legal del periodista asegura que jamás existió discriminación hacia él, sólo entrevistó a un tercero, Frida Sofía, quien es responsable de lo que dice.

“Vamos a buscar, que en su caso se le vincule a proceso por el delito de falsedad y amenazas. Nosotros sí podemos demostrar que hay un video donde amenaza, hay un video donde hay discriminaciones, entonces basta con el puro video como prueba para que se busque la vinculación a proceso del señor. Ya un juez determinará si será sancionado penalmente”, dijo Alonso Beceiro, abogado de Gustavo Adolfo Infante.

Asimismo, Infante informó que la fiscalía de la CDMX le ofreció seguridad, pero no aceptó, sin embargo, su representante legal le dijo que aceptara.