Hoy Estado de México – junio 16, 2021

El polémico conductor Raúl Araiza dio a conocer que se le notificó a través de un citatorio, tras haber sido partícipe de la promoción de una campaña en beneficio del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en plena veda electoral.

“Sí, ya me llegó. Está bien y la responderé, hay que responder. No sé si hay multa, no tengo porque sentirme mal. Estoy de acuerdo que lo hice en un día equivocado, no alcancé a analizar eso”.

Raúl fue cuestionado en entrevista acerca de su intervención en la campaña del PVEM a lo cual explicó que lleva 9 años siendo militante.

“Están haciendo su trabajo. Yo no quiero volver a tocar el tema, más allá de que hablo de un tono personal. Repito, yo llevo 9 años, lo han visto, todo lo que he hablado, soy militante del Partido Verde de siempre”.

El actor no especificó si fue el Instituto Nacional Electoral (INE) o la Fiscalía General de la República (FGR) quienes emitieron el citatorio, sin embargo, aseguró que se siente tranquilo en cuanto a que tiene que declarar ante las autoridades.

“Me dijeron que, si iba a apoyar y claro, como hace nueve años, pero yo estoy súper tranquilo. Te notifican, bien hecho las autoridades y hay que responder, si va uno o no está bien. Yo estoy a la orden”.

Por su parte, la FGR, mediante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), informó que los “influencers” se investigarán tras haber hecho difusión ilegal de propaganda un día antes de que se emitiera el voto el 6 de junio pasado.