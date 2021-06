Hoy Estado de México – junio 22, 2020

¿A quién alcanzará la protección del mando policiaco?

Un proceso electoral y el “levantamiento” de una candidata tuvieron que suceder para que las autoridades voltearan a ver lo que está sucediendo en Valle de Bravo, donde desde hace poco más de siete años sus habitantes han denunciado la falta de atención al tema de seguridad.

Y es que, con la detención del comisario de este Pueblo Mágico, José Luis Zuñiga, se entiende por qué los pocos operativos que se realizan en la zona, no han rendido frutos y, por el contrario, las autoridades ministeriales encontraban obstáculos para el ejercicio de sus funciones, lo que llevó en varias ocasiones a realizar, incluso, bloqueos por parte de grupos amenazados o involucrados, como es el caso de los taxistas.

Sin embargo, con la detención del jefe policiaco, las indagatorias deben ampliarse para conocer si las filtraciones únicamente corrían por parte del mando o si éste recibió la orden de un superior, además de saber cuántos funcionarios más de éste o más gobiernos vecinos o del nivel estatal, están involucrados en la protección de estos grupos que han azotado al sur mexiquense.

Basta de impunidad para los radicales

Así como inadmisible resulta la protección de grupos de la delincuencia organizada, también lo es que se permita que grupos radicales, sean feministas o no, actúen en total impunidad atentando contra el espacio público.

Si bien, la mayoría de los actos de protesta resultan legítimos y la libre manifestación es un derecho, no puede, ni debe permitirse que el mismo grupo afecte una y otra vez la infraestructura urbana, bajo pretexto de restringir derechos a otro sector de la población que, durante años, ha sido muy golpeado.

Es aplaudible que la 60 Legislatura del Estado de México ya haya definido que será el 20 de julio cuando se vote la Ley de Identidad de Género para la comunidad LGBTTTIQ+, pues no se pueden restringir derechos a nadie, pero a la par se debe trabajar para evitar que, en el futuro, un grupo de no más de 10 personas, sin importar el sexo o género, atente contra el patrimonio local.

Es política insensible

Como ocurre al finalizar un proceso electoral, siempre existen víctimas colaterales de los triunfos o derrotas de los candidatos y éste no es la excepción, pues se acabó el “amor” que existía entre comerciantes y autoridades municipales, luego de que los segundos perdieran en su intento de reelección o por retener el ayuntamiento.

Ejemplos en el Estado de México son muchos, pero quizá el más relevante es el de los municipios de Tepotzotlán y Tlalnepantla, donde distintas organizaciones de comerciantes informales han denunciado represalias, presuntamente, ordenadas por los alcaldes Ángel Zuppa y Raciel Pérez Cruz, respectivamente, el primero porque se acortó la ventaja entre su partido y el PAN, lo que le complicó el camino a su hija, quien será la nueva alcaldesa, y el segundo, por perder la reelección.

En los últimos días, existen denuncias de retiro de las plazas principales o el que se les impida instalarse en los mismos lugares que ocuparon hasta el pasado 06 de junio, porque sus afiliados no votaron u operaron a favor de éstos; sin embargo, resulta poco ético y sensible no permitir que continúen laborando muchas familias por un resultado que poco les favoreció, especialmente, cuando se arrastra una crisis económica sin precedentes, causada por la pandemia de COVID-19.