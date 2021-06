Hoy Estado de México – junio 16, 2021

Van por la cabeza del líder perredista

Tal y como lo adelantamos el lunes, tras los resultados electorales que se obtuvieron en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) del Estado de México, llegó la hora de cobrar factura a quien traicionó en los últimos minutos a los líderes de este instituto político y por quienes llegaron a ocupar la dirigencia estatal del Sol Azteca.

Y es que este miércoles no será fácil para Cristian Campuzano Martínez, actual líder estatal del PRD en el Estado de México, pues a la capital mexiquense, sede del partido, llegarán alcaldes, síndicos y regidores electos el pasado 06 de junio, para pedir su renuncia, ante lo que consideran un pésimo manejo de la dirigencia en el proceso electoral, la cual, consideran, solo se ajustó a las decisiones de los otros institutos políticos con los que fueron en coalición, especialmente, del PRI, a quien incluso le cedió de última hora algunas candidaturas, aunque eso implicó bajar a perredistas destacados.

Los perredistas llegan motivados por Omar Ortega Álvarez, diputado local electo y actual coordinador de la bancada perredista de la LX Legislatura mexiquense y a quien aparentemente Cristian Martínez le debe la dirigencia estatal, pero a quien también traicionó a tan solo unas horas de iniciar el proceso electoral, al abandonar la corriente Vanguardia Progresista para sumarse a “Los Chuchos” de Jesús Zambrano, actual líder nacional del Sol Azteca.

Todo indica que Campuzano Martínez no tendrá una permanencia fácil en la dirigencia, pues aunque le apostó por establecer un corredor amarillo en el sur mexiquense, donde se concentró durante la mayor parte de la campaña política, los números no le favorecieron y perdió territorios como Villa Guerrero, Ixtapan de la Sal y Malinalco, otrora perredistas, por lo que no tiene mucho con qué defenderse.

¿El músculo es priista?

El gobernador Alfredo del Mazo Maza decidió mandar un mensaje contundente para sus adversarios políticos y es que convocó a todos los candidatos ganadores en la elección del 06 de junio, para demostrar que el priismo mexiquense no solo no está debilitado, sino que tiene fuerza para ir a disputar la gubernatura en 2023.

Acompañado también de los ex gobernadores Arturo Montiel, César Camacho y Eruviel Ávila, el mandatario mexiquense exhibió una fotografía de la reunión que sostuvo con alcaldes, diputados locales y federales, así como con síndicos y regidores electos, la cual fue aderezada con un comentario de la líder priista, Alejandra del Moral, en donde resaltaba la valentía y fidelidad de los hoy ganadores, además del compromiso de no fallarle a la gente que confió en ellos.

La imagen ha sido leída como un intento de mostrar el músculo priista que ha recuperado Alfredo del Mazo en este proceso electoral a lo largo del territorio mexiquense; sin embargo, habrá que observar quienes de los que aparecen en la fotografía no han entregado sus resultados a otros liderazgos más que a los propios, pues realmente confiaron más en ellos que su propio partido. ¿Realmente, ese músculo está del lado tricolor?

Martha Hilda podría suceder a Alejandra del Moral

Martha Hilda González Calderón retornó a la Secretaría del Trabajo del Estado de México, luego de separarse del cargo en mayo, para ir a conducir los esfuerzos de la campaña de su ex compañero de gabinete y hoy alcalde electo de la capital mexiquense, Raymundo Martínez Carbajal.

Desde hace varias elecciones, la secretaria ha demostrado que es una excelente operadora política, pese al bajo perfil que ha mantenido en los encargos que ha asumido, por lo que no se puede descartar que, tras la salida de Alejandra del Moral, quien se convertirá en diputada local a partir del 05 de septiembre, Martha Hilda González Calderón pueda asumir la dirigencia estatal del PRI, para conducir los esfuerzos de cara a la renovación de la gubernatura mexiquense en 2023.