Hoy estado de México – junio 10, 2021

Podrían repetir los errores del pasado

Dice una frase muy popular que aquél que no conoce la historia, está condenado a repetirla y quizá en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Estado de México se hayan olvidado de su pasado inmediato y ahora estén pecando de soberbios, lo que los podría llevar nuevamente a caer en una nueva crisis como la que habían enfrentado desde 2015.

Y es que creer que el triunfo que obtuvieron el pasado domingo 06 de junio en las urnas, fue por mérito propio, es un acto irresponsable y que dista mucho de la realidad, además de que demostraría que el priismo mexiquense no entendió la lección que los ciudadanos le intentaron dar en el último sexenio.

Los resultados fueron fortuitos e inesperados para todos los partidos este fin de semana, producto del hartazgo de la ciudadanía frente a la peor crisis económica de los últimos años, como resultado de la pandemia y de un mal manejo por parte del gobierno federal, de ahí que la gente saliera a votar por otras opciones para castigar a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador, y no precisamente porque encontrara opciones atractivas. Eso lo debe entender el PRI, quien no esperaba que los resultados le fueran positivo, pues incluso, dicho por sus propios militantes, decidió enviar a la “caballada flaca” a competir, quienes incluso también se negaban a ir a las urnas para “no quemarse”.

Por eso, llama la atención el tono triunfalista que se ha asumido en el priismo mexiquense, quien al parecer no entendió la lección y si lo hizo, debe demostrarlo en sus gobiernos y en el Congreso, pues, de lo contrario, en dos años, podría caer hasta el cuarto sitio de la preferencia electoral, si no va en alianza.

La ciudadanía fue la gran ganadora

Ayer, en este espacio, se hablaba de los actores políticos que habían ganado en la elección de este domingo; sin embargo, la ganadora más importante de esa jornada, fue la ciudadanía, quien entendió el valor de su voto para castigar a quienes no están haciendo su trabajo correctamente y, de ahí, su amplia participación en la elección intermedia.

Por eso es importante que, como lo decimos, los partidos políticos ganadores abandonen el ánimo triunfalista y se pongan a revisar el desempeño de sus representantes populares, si quieren evitar que Morena nuevamente se convierta en una opción fuerte frente al electorado rumbo al 2024.

A diferencia de otros sexenios, el desgaste que tuvo la administración de Morena fue rápido, evidentemente, motivado por la pandemia de la COVID-19, pero el ciudadano ya comparó y también entiende que el margen de maniobra que le dio a los primeros, fue corto, por lo que, si la oposición falla, podría darle una nueva bocanada de aire a la Cuarta Transformación.

Impecable el trabajo de Daniella Luján en el IEEM

El trabajo que desempeñó Laura Daniella Luján Ceja como consejera-presidenta provisional del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), fue impecable, y es que, a pesar de la premura con la que asumió el cargo, tras el lamentable deceso del ex consejero-presidente, Pedro Zamudio Godínez, a tan solo unas horas del inicio del proceso electoral, y el reto que implicaba la organización por la emergencia sanitaria del COVID-19, fue una de las elecciones más limpias y mejor organizadas.

A unos días de que prácticamente concluya todo el proceso electoral, la autoridad federal electoral no debe de hacer a un lado el esfuerzo que hizo Luján Ceja para sacar avante éste y no debe descartar que es una carta fuerte para el proceso de selección de la o el nuevo consejero-presidente de instituto mexiquense, aunque en el primer proceso de elección no se le haya considerado.