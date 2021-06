Manuel López – junio 18, 2021

Los últimos ocho meses de la pandemia la señora Gabriela ha vivido con un doble temor: contagiarse de COVID-19 e infectar a su bebé que está por nacer.

«No me tocaba por edad, pero pregunté a los doctores y me dijeron que para seguridad de mi bebé tenía que venir a vacunarme», reconoce la señora de 37 años, quien está a un mes de dar a luz.

Con un cubrebocas y sus documentos, decidió asistir este segundo día de vacunación en el municipio de Chicoloapan, donde fueron instaladas tres sedes para la inmunización.

«Estaban anunciando que las mujeres embarazadas deben vacunarse y pues no me esperaba esto porque no tenía la edad, pero pues decidí venir para cuidar a mi hijo», dice mientras espera su dosis en la explanada municipal.