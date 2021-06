Hoy Estado de México – junio 08, 2021

Una mujer en Argentina, Rocío Gómez, compartió algunas fotografías, sobre las cuales explicó que después de haber recibido la primera dosis de AstraZeneca tuvo “un efecto secundario” muy extraño, y es que en su brazo se adhirieron algunos objetos metálicos.

La mujer comentó que recibió la inmunización anticovid sin problema alguno en La Plata, Argentina, hecho que esperó por mucho tiempo tras un extenso confinamiento de acuerdo con el medio TN y el sitio 0221.

Indicó que, a regresar a casa, su pareja sentimental le solicitó hacer un experimento que había visto en redes sociales, por lo que tomó unos clips y los colocó en su brazo, causando sorpresa, pues estos permanecieron ahí en su piel.

“Mi pareja se reía, yo que no creo en esas cosas virales, no le di mucha bola. Agarró unos clips de oficina normales y otros que son como mariposa, más pesados, y me los empezó a poner en el brazo donde me habían aplicado la vacuna. Él decía que se me iban a quedar pegados, me parecía una locura, una cosa rara de Internet…. No se caían, se me quedaban pegados. Yo movía el brazo a ver si se corrían y nada”.