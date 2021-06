Jesús Hernández – junio 16, 2021

Familiares, amigos y colectivos feministas marcharán este domingo sobre la avenida Gustavo Baz hasta el Penal de Barrientos, en Tlalnepantla, para exigir justicia por el feminicidio de Fernanda Sabalza Sánchez, quien fue asesinada en la colonia Los Reyes Ixtacala, el pasado 20 de junio de 2020.

De acuerdo con su papá, Mauricio Sabalza, pese a los resultados de las indagatorias que han realizado los propios familiares de Fer, como la conocían sus amigos, hasta el momento, ninguno de los cuatro sujetos que pudieron haber participado en su feminicidio, se encuentran detenidos y, por el contrario, el posible autor intelectual se dio a la fuga y las autoridades desconocen su paradero.

“No hay ningún tipo de avance en la investigación, aun cuando se cumple un año de los hechos y no hay a la fecha para nada, no han encontrado al ex novio prófugo, el celular de mi hija no lo han podido desbloquear, porque dicen que no cuentan con la tecnología suficiente para descargar la información que puede existir y durante un año nos hemos enfrentado a la impunidad y a anomalías en la carpeta de investigación”, afirmó.