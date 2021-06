Manuel López – junio 29, 2021

Una maestra de preparatoria se debate entre la vida y la muerte luego de haber sido atropellada en Nezahualcóyotl por un policía municipal de Chicoloapan en aparente estado de ebriedad.

Se trata de la docente Fabiola Janeth Rosas, quien el pasado sábado salió de su vivienda en la colonia Virgencitas para ir al banco en bicicleta, pero fue arrollada por el agente de seguridad pública.

De acuerdo con María de Jesús Rosas López, madre de Fabiola, el presunto responsable viajaba en un auto particular, no respetó la señal de tránsito y se pasó el alto sobre el carril del Mexibús, que además invadió.

«Me dijo que iba al banco y yo le dije que la acompañaba, pero me dijo que no me preocupara porque iba a uno lejos por la Villada y se iba a ir en bicicleta», recordó doña María.